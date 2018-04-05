Художественный перевод с русского на английский язык.

Перевод транскриптов Youtube
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Перевод с русского на английский язык.
Формат: художественный
Условия: тестовая страница перевода. (не оплачивается)
Перевод должен быть не машинный (гугл и тд), а профессиональный.
Оплата: Если нас устроит ваш уровень перевода мы готовы оплачивать предоплатой по 20 страниц. Каждая страница 110 грн / 365 руб.
Объем работы: 243 листа
Формат текста: Times New Roman , 12 шрифт, 1,5 интервал.
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