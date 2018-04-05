Перевод текста на немецкий (около 33 000 знаков)

ПереводыЗакрыт2 заявки195 просмотров
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литературная тематика

6 лет назад
sunjulie
Филина 
29 летГермания
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
2 дня
Ужасный фрилансер. Заказывала у него перевод текста с немецкого на русский. В результате получила текст, который был переведен хуже, чем это можно было бы сделать в переводчике google. Предложения были лишены смысла, просто набор абсолютно несвязанных слов. Мой друг-немец был в ужасе от перевода и сидел три ночи, пытаясь все исправить, поскольку сроки поджимали. Настоятельно не рекомендую обращаться к данному фрилансеру!
Работу заказчик получил,не оплатил,на связь не выходит, сообщения игнорирует