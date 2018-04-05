Перевод текста на немецкий (около 33 000 знаков)

Ужасный фрилансер. Заказывала у него перевод текста с немецкого на русский. В результате получила текст, который был переведен хуже, чем это можно было бы сделать в переводчике google. Предложения были лишены смысла, просто набор абсолютно несвязанных слов. Мой друг-немец был в ужасе от перевода и сидел три ночи, пытаясь все исправить, поскольку сроки поджимали. Настоятельно не рекомендую обращаться к данному фрилансеру!