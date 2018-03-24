sunjulie

Филина sunjulie

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
5 баллов
7 лет назад
Перевод текста на немецкий (около 33 000 знаков)
Работу заказчик получил,не оплатил,на связь не выходит, сообщения игнорирует
Ужасный фрилансер. Заказывала у него перевод текста с немецкого на русский. В результате получила текст, который был переведен хуже, чем это можно было бы сделать в переводчике google. Предложения были лишены смысла, просто набор абсолютно несвязанных слов. Мой друг-немец был в ужасе от перевода и сидел три ночи, пытаясь все исправить, поскольку сроки поджимали. Настоятельно не рекомендую обращаться к данному фрилансеру!
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Illirika
Марина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Реферат по теме: "Теории заговора. Образ врага в СССР"
Юлия показала себя как отличный заказчик, без проблем с оплатой. Очень понравилось подробнейшее ТЗ к заказу. Обращайтесь)
Огромное спасибо Марине, все очень понравилось! Работа выполнена качественно, все мои требования и сроки были соблюдены, текст сам очень логичный и связный! С удовольствием обращусь еще!
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