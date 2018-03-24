литературная тематика
Переводы1 исполнитель
Закрыт
7 лет назад
литературная тематика
Здравствуйте! Мне нужно перевести текст литературной тематики (примерно 33 000 знаков) на немецкий.
Объем работы - 15 страниц, шрифт 12, полуторный интервал, поля 2,5 см. с каждой стороны. Важно использование ссылок на научную литературу по теме. В окончательном варианте текст должен быть на ...
Объем работы - 15 страниц, шрифт 14, полуторный интервал, поля 2,5 см. с каждой стороны. Важно использование ссылок на научную литературу по теме. В окончательном варианте текст должен быть на ...