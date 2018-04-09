Перевод голландский-русский

ПереводыЗакрыт7 заявок220 просмотров
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Нужна помощь с переводом текста с голландского на русский. Тематика техническая. По оплате договоримся.  Пишите,  если у вас есть опыт таких переводов, будем рады сотрудничать!

6 лет назад
mbrykina679
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад