Переговоры на тему ИТ дизайн и разработка

ПереводыЗакрыт1 заявка208 просмотров
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Нужно провести Skype-call с клиентом на тему ИТ дизайн и разработка. Украинский/Русский – Английский и Английский – Украинский/Русский. Навыки Sales-mamager только будут в плюсе.

Местонахождение Исполнителя не имеет значения.

Возможна постоянная загруженность.

6 лет назад
arturkonariev
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад