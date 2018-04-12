Перевод на македонский

Необходимо перевести около 50 стр. (уставные документы, тематика юридическая) с английского на македонский либо с русского на македонский, если не работаете в первой языковой паре. Прошу указывать ставку за 1800 зсп перевода, соответствующую языковую пару и приблизительные сроки выполнения. Рассмотрю заявки только от переводчиков с отзывами о переводах на македонский. Бюро переводов и посредников прошу не беспокоить. Материалы для перевода вышлю только выбранному исполнителю, т.к. они являются конфиденциальными.