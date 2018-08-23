Письменное консультирование клиентов на немецком языке

ПереводыЗавершен8 заявок255 просмотров
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Для нашего онлайн-магазина мы ищем человека со знанием немецкого языка.

Ваши задачи:

ответы на запросы клиентов на немецком языке.

предоставление информации по статусу заказа.

В большинстве случаев нужно просто выбрать подходящий ответ, заложенный в системе.

Обладание грамотной письменной речи на немецком языке обязательно.

Готовы рассматривать вариант полной занятости.

6 лет назад
GrenzV
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Nebular1
Сергей 
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
5 дней
Работу по проекту Сергей выполнил безукоризненно. Дальнейшей работы не получилось из-за нехватки его времени. Удачи
Хороший работодатель.