Письменное консультирование клиентов на немецком языке

Нужно провести Skype-call с клиентом на тему ИТ дизайн и разработка. Украинский/Русский – Английский и Английский – Украинский/Русский. Навыки Sales-mamager только будут в плюсе. Местонахождение Исполнителя не имеет значения. Возможна постоянная загруженность.