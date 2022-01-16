Компания оказывает услуги фулфилмента в Европе и Америке. Хотим запустить рекламу для нашего фулфилмент-центра в Германии на англоязычную аудиторию, чтобы получить клиентов перед сезоном. Первоначально на месяц-два, но возможно более длительное сотрудничество и ...
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 месяца назад
На данный момент частично готовое решение, которое нужно доработать (или сделать с нуля, если так будет удобнее). А именно, готов поиск товаров, но проблемы с выводом в каталог Есть документация на английском: [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходим специалист по информационной безопасности, который поможет пройти проверку на торговой площадке Амазон. Мы попробовали сами заполнить анкету, но получили отказ с указанием проблемных мест. Требуется ознакомиться с текущим положением дел и пройти проверку. Проверку ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
После перезагрузки сервера сайт работает отлично, но по прошествии дня сервер нагружается полностью и при переходе на сайт выдаёт 504 ошибку Необходимо выявить и устранить проблему высокой загрузки GPU и CPU на сервере, где размещается сайт ...Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен парсер для занесения продавцов с сайта [url=http://amazon.de/]Amazon.de[/url] в базу. Вероятно, с использования прокси для возможности избежать блокировки пользователя со стороны сайта. Важно чтобы скрипт /программа могла определить наличие того или иного продавца в нашей базе ...Системное программирование5 заявокЗакрытгод назад
В интернет-магазине на wordpress начала возникать ошибка с базой данных - Error establishing a database connection https://prnt.sc/iIEFrhjlCIuZ Нужно найти причину и решить проблемуБазы данных2 заявкиЗакрытгод назад
Имеется частично готовое решение, которое нужно доработать (или сделать с нуля, если так будет удобнее). А именно, готов поиск товаров, но проблемы с выводом в каталог Для настройки ASWO (поставщик товаров) предоставляет полную документацию на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Как бы не хотелось заниматься этим самому, из за недостатка времени ищу человека, который будет монтировать видео из снятого на телефон фото/видео контента. Т.е. есть поездка с детьми, друзьями, нужно смонтировать, наложить музыку. Это не для публикация в ...Видеомонтаж62 заявкиЗакрытгод назад
Имеется частично готовое решение, которое нужно доработать (или сделать с нуля, если так будет удобнее). А именно, готов поиск товаров, но проблемы с выводом в каталог Для настройки ASWO (поставщик товаров) предоставляет полную документацию на английском: https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.phpВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно доработать интеграцию интернет-магазина (wordpress) с базой данных поставщика ASWO. Есть частично готовое решение (работает поиск товаров, но не работает переход на товар). Нужно решить проблему с переходом на товар. Также есть подробная документация на английском ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно реализовать интеграцию интернет-магазина на wordpress с базой данных поставщика ASWO ASWO предоставляет подробную документацию на англ.языке: https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php Также есть готовое решение для магазина на opencart, которое, в случае необходимости, можно использовать как примерВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу Есть подробная документация от самого поставщика [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url] И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основуИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно создать анимационное видео для презентации компании. Готов текст - презентация компании, необходима анимационная подложка в мультипликационном стиле. Длительность видео до 5 минут.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
В интернет-магазине нужно добавить возможность задавать пользовательское значение h1 для категорий и атрибутов, вместо шаблонного h1, который дублирует название категории / атрибута Магазин на wordpress + woocommerceИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
На сайте не работает сортировка товаров в каталоге (по цене, новизне, популярности). Нужно найти, в чем ошибка, и решить ее Магазин на wordpress+woocommerce. Используется тема WoodMartИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть интернет-магазин запчастей на wordpress. Сайт на немецком Поставщик ASWO предоставляет возможность интегрировать в интернет-магазин поиск по своему каталогу, чтобы клиент мог найти нужную запчасть, если в самом интернет магазине она отсутствует. Есть подробная документация от самого ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Для страницы с перечнем складов нужны два блока с интерактивными картами. На картах будут отмечаться местоположения складов: 1. Интерактивная карта мира с отметками на городах. При наведении / клике на отметку всплывает окно с текстом и ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Анимационный ролик должен показать как осуществляется приемка товара складом с помощью опреденной наклейки, которая наносится на корбоку товара. Сюжет: Сотрудник отправки упаковывает товар в коробку и клеит наклейку с штрих-кодом. Товар загружается контейнер, плывет на корабле, доставляется на ...Анимация17 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Суть предоставляемой услуги:[/b] клиент после регистрации на сайте получает виртуальный адрес в Германии, который он использует для оформления заказов в европейских магазинах и на площадках Amazon, Ebay. Его заказы поступают на склад компании и уже ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт2 года назад
В существующем проекте нужно добавить экспорт некоторых характеристик продукта в WooCommerce магазин используя WooCommerce REST API. Проект реализован на PHP (Yii2 framework). Функционал экспорта продукта работает, нужно добавить следующие параметры [list=1][*]SEO поля - keywords, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад