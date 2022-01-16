Как бы не хотелось заниматься этим самому, из за недостатка времени ищу человека, который будет монтировать видео из снятого на телефон фото/видео контента. Т.е. есть поездка с детьми, друзьями, нужно смонтировать, наложить музыку. Это не для публикация в ...