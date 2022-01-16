GrenzV

Виталий GrenzV

 
46 летРоссия/Омск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$201
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
год назад
Исправить ошибку 504 Gateway Time-out на wordpress
Отличный заказчик, профессионал! Всегда на связи, быстрая оплата!
Алексей быстро взял задачу в работу, проконсультировал и все сделал за день. Постоянно был на связи Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
biryukov01
Бирюков 
24 годаБолгария
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Настроить интеграцию интернет магазина (WP) с базой данных ASWO
Все отлично! Рекомендую.
Ответственный исполнитель, всегда был на связи. К сожалению, задачу в виду ее особенностей до конца решить не удалось, но Герман предоставил все готовые материалы, объяснил, какая часть работы осталась. К сотрудничеству рекомендую
Ответный отзыв
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сравнение данных из PDF с БД по API (Yii2)
Хороший заказчик. Рекомендую
сделано в срок, спс
Ответный отзыв
tata1230
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Интро, Заставка для Видео (канал о функционале WMS приложения )
Надежный, вежливый и очень хороший заказчик. Приятно работать. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Коммуникация: 10 баллов. Очень приятно работать.
Ответный отзыв
Ekaterina-E
Екатерина 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$13
10 баллов
3 года назад
Составить Tестовое Задание для соискателей на должность "Аналитик"
Чёткая постановка задачи и приятное общение.
Задача выполнена. Претензий нет
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