Требуется разработать аналог бота Telegram, который будет копировать контент с чужого канала. Бот должен быть прост в использовании и иметь множество функциональных возможностей. Подробности будут обсуждены в переписке.
Интеграция магазина (wordpress+woocommerce) c базой данных ASWO
Имеется частично готовое решение, которое нужно доработать (или сделать с нуля, если так будет удобнее). А именно, готов поиск товаров, но проблемы с выводом в каталог
Для настройки ASWO (поставщик товаров) предоставляет полную документацию на английском: https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php
Заявки фрилансеров
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