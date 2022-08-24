Сделать интерактивную карту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок415 просмотров

Нужно сделать одну страницу, которая будет выглядеть примерно так:

1: https://i.ibb.co/yW7V2Pt/2022-08-06-T203736-577.png

Слева блок с логотипом, описанием и скрытыми/неактивными карточками, справа - карта

2: https://i.ibb.co/7bds21T/2022-08-06-T205050-693.png

Затем, при увеличении нужного места, карта показывает заданные отметки

3: https://i.ibb.co/6YbC0yg/2022-08-06-T205419-053.png

Чтобы карточки стали активны нужно все их найти на карте и прокликать, тогда они становятся активны, соответственно, по клику на них будет открываться такое же окошко

Можно использовать Google Maps, либо какую-то из этих альтернатив:

https://www.openstreetmap.org/

https://wego.here.com/

https://www.mapbox.com/

Но подойдет и любой другой заребужный вариант карт (исключая яндекс карты, 2гис и тп)

Всё)

3 года назад
guest_1652880563094
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