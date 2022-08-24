Необходимо провести парсинг бази компаній і контактів з сайту DOU.UA, включая фотографії. Результаты должны быть представлены в виде базы даних. Пример спарсених компаній доступен на Ноушені.
Сделать интерактивную карту
Нужно сделать одну страницу, которая будет выглядеть примерно так:
1: https://i.ibb.co/yW7V2Pt/2022-08-06-T203736-577.png
Слева блок с логотипом, описанием и скрытыми/неактивными карточками, справа - карта
2: https://i.ibb.co/7bds21T/2022-08-06-T205050-693.png
Затем, при увеличении нужного места, карта показывает заданные отметки
3: https://i.ibb.co/6YbC0yg/2022-08-06-T205419-053.png
Чтобы карточки стали активны нужно все их найти на карте и прокликать, тогда они становятся активны, соответственно, по клику на них будет открываться такое же окошко
Можно использовать Google Maps, либо какую-то из этих альтернатив:
https://www.openstreetmap.org/
Но подойдет и любой другой заребужный вариант карт (исключая яндекс карты, 2гис и тп)
Всё)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для устранения ошибки в рекламе Google Ads на сайте и оптимизации через lazyload. Необходимо сохранить функционал сайта. Примеры успешных решений приветствуются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется собрать телеграмм бота на основе уже готового функционала. Важно выполнить задачу качественно и в кратчайшие сроки. Все необходимые детали и внутренности бота уже подготовлены.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в форму обратной связи на сайте, используя платформу Битрикс. Необходимо заменить поле для ввода email на текстовое поле для имени, а текстовое поле – на поле для ввода телефона. Укажите стоимость работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка существующего сайта: обновление макета с учетом предоставленного дизайна, запуск на хостинге, установка онлайн-чата и загрузка уникальных номеров в базу данных. Необходимо также следить за работоспособностью в период 9-11 сентября. Дополнительно разработка функции авторизации через приложение. Срок выполнения - до 6 сентября.Закрыт3 года назад
Требуется исправить скрипт парсера выдачи Яндекса на NodeJS. Проблема заключается в том, что при парсинге мобильной выдачи не работает кнопка перехода на следующую страницу. Заказ срочный.Закрыт3 года назад
Требуется разработка парсера Ozon на Laravel (версии 8 и выше) с использованием ORM Doctrine и очередей (laravel-horizon). Необходимо реализовать функционал для парсинга категорий и товаров, включая их названия и цены, с сохранением данных в базу. Основное хранилище - PostgreSQL. Оптимизация работы с очередями и создание необходимых query-классов являются обязательными требованиями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка телеграм бота, который будет копировать сообщения с одного канала на другой. Бот должен функционировать как донор и получать данные для последующей передачи. Подробности будут обсуждены в процессе общения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта для размещения HTML-игр с готовой версткой на Bootstrap 5. Основные задачи: вставка HTML-кода игр, парсинг конкурентов, возможность добавления игр в админке, сортировка по разделам, сохранение истории игр, оценка и рекомендации похожих игр. Разработка на PHP 8 с использованием Laravel или Symphony.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо доработать букинг по аренде авто на основе шаблона с системой Woocommerce. Основное задание представлено в видео. Ищем специалиста для постоянного сотрудничества, так как будут мелкие дополнения после выполнения основного задания.Закрыт3 года назад