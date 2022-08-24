Требуется разработка парсера Ozon на Laravel (версии 8 и выше) с использованием ORM Doctrine и очередей (laravel-horizon). Необходимо реализовать функционал для парсинга категорий и товаров, включая их названия и цены, с сохранением данных в базу. Основное хранилище - PostgreSQL. Оптимизация работы с очередями и создание необходимых query-классов являются обязательными требованиями.