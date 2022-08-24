Создать сайт на основе примера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1008 просмотров

Всем привет.

Есть сайт. На основе его мы сделали ТЗ, нужно собрать по аналогии и заменить информацию на нашу.

https://miro.com/app/board/o9J_l9vRFPs=/

Напишите бюджет и сроки на реализацию.

Сначала надо сдернуть верстку через cmd или еще какую программу. Подправить под нас и потом уже натянуть на вордпресс и настроить.

WordPress
3 года назад
alexvenski
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