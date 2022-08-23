Форма обмена валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки408 просмотров

Необходимо реализовать идентичную форму обмена на аякс как на сайте https://paysend.com/en-ua/send-money/from-australia-to-philippines?fromCurrId=36&toCurrId=608&isFrom=false

https://prnt.sc/871WqpZR1ZF6

Поле fee - комиссия 15%

Today’s rate: - текущий курс обмена

Should arrive: - не надо

Курсы должны подтягиваться актуальные. Форма должна быть универсальной и интегрироваться без проблем в любой шаблон (на выходе нужен сам код формы с возможностью дальнейшей визуализации, скрипты, которые необходимо подключить, флаги...)

Сумма, сроки

3 года назад
valdemariuses
Владимир 
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