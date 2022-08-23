Установить пиксель ВК на WordPress

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Нужно установить пиксель ВК на WordPress с Elementor Pro . Необходимо установить только на одну страницу сайта psi-opora.ru  на других страницах этот пиксель не должен быть виден.

Установить надо на эту страницу https://psi-opora.ru/lechenie-anorexii/

Установить с моего ПК через удаленный доступ AnyDesk

Желаемый бюджет: до 1 000 ₽

ElementorWordPress
3 года назад
guest_16455650353334
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Михаил
 
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