Нужно установить пиксель ВК на WordPress с Elementor Pro . Необходимо установить только на одну страницу сайта psi-opora.ru на других страницах этот пиксель не должен быть виден.

Установить надо на эту страницу https://psi-opora.ru/lechenie-anorexii/

Установить с моего ПК через удаленный доступ AnyDesk

Желаемый бюджет: до 1 000 ₽