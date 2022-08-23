Допрацювати існуючий сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1691 просмотр
  • Візуально допрацювати існуючий сайт https://pin-ol.com.ua/ під оновлений дизайн в фігмі. Виходить по обʼєму: Головна - Категорія - Товар - Блог - Сторінка новини

    https://www.figma.com/file/lRaZJQuOZs2WN0pH2J5p6S/Pin-Ol?node-id=860%3A5722

  • Швидкість по lighthouse в зелених зонах в ідеалі (додаткові моменти можна обговорити)
  • Зміна мов місцями з 301 редіректом. Зробити укр мову основною, а версію з підкапки /ua/ зредіректити. Рос версію з основної зробити в підпапці /ru/
  • Текстові сео блоки розмістити в коді максимально ближче до відкриваючого тегу body Ваші оптимальні пропозиції готовий обговорити. Виконавця розглядаю з України

Node.jsWordPress
3 года назад
SendSmile
Дмитрий 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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