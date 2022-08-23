Требуются правки в учебном проекте на Laravel. В проекте используется service supervisord, данные поступают через REST API. Необходимо внести изменения согласно техническому заданию, доступному по ссылке. Оплата производится сразу по завершению работ, желательно выполнить сегодня.
Допрацювати існуючий сайт на WP
- Візуально допрацювати існуючий сайт https://pin-ol.com.ua/ під оновлений дизайн в фігмі. Виходить по обʼєму: Головна - Категорія - Товар - Блог - Сторінка новини
https://www.figma.com/file/lRaZJQuOZs2WN0pH2J5p6S/Pin-Ol?node-id=860%3A5722
- Швидкість по lighthouse в зелених зонах в ідеалі (додаткові моменти можна обговорити)
- Зміна мов місцями з 301 редіректом. Зробити укр мову основною, а версію з підкапки /ua/ зредіректити. Рос версію з основної зробити в підпапці /ru/
- Текстові сео блоки розмістити в коді максимально ближче до відкриваючого тегу body Ваші оптимальні пропозиції готовий обговорити. Виконавця розглядаю з України
Заявки фрилансеров
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