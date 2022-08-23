Требуется разработать функционал веб-раскраски с использованием canvas и JavaScript. Необходимо реализовать выбор цвета, размер кисти, переключение между кистью и ластиком, а также функции очистки рисунка и экспорта готового изображения. Работоспособность должна быть обеспечена на всех современных браузерах и мобильных устройствах.