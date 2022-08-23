Доработать готовую CRM-систему для типографии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка349 просмотров

Есть готовая CRM-систем для типографии. Его нужно доработать.

CRM-система разработана с помощью технологий: .Net Core 3, C#, Angular 8.

Задача:

1. Если в базе данных по конкретному заказу отображается, что нет

доставки, то после подтверждения печатником факта готовности заказа -

клиенту высылается письмо, в шаблон которого (в тело письма) добавляется

2 изображения (будут предоставлены).

Каковы цена, сроки?

p.s.: подобных задач (в том числе более объемных) будет много

Angular
3 года назад
zidane86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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