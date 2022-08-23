Есть готовая CRM-систем для типографии. Его нужно доработать.

CRM-система разработана с помощью технологий: .Net Core 3, C#, Angular 8.

Задача:

1. Если в базе данных по конкретному заказу отображается, что нет

доставки, то после подтверждения печатником факта готовности заказа -

клиенту высылается письмо, в шаблон которого (в тело письма) добавляется

2 изображения (будут предоставлены).

Каковы цена, сроки?

p.s.: подобных задач (в том числе более объемных) будет много