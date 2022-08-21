Приветствую! Нужна карта с маркерами локаций, список которых рядом. При клике на локацию в списке карта центрируется на ней. Так же поле поиска по локациям (с выпадающим списком результатов при вводе). Должна быть возможность это поле поиска размещать на разных страницах сайта. Пример такой карты https://key.me/kiosks