Требуются правки в учебном проекте на Laravel. Указаны задачи в ТЗ, доступном по ссылке. В проекте используется service supervisord, данные получаются через REST API. Оплата производится сразу по завершению работы. Идеально завершить задачу сегодня.
Парсер
Необходимо сделать парсер вк. Поиск в поисковой ленте по ключевым словам. Подробности ЛС
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