Создайте JavaScript-скрипт, который распознает браузер пользователя из списка: Safari, Chrome, IE, Brave, Firefox и Edge. Скрипт должен отображать кнопку с иконкой соответствующего браузера и текстом. При нажатии на кнопку пользователь будет перенаправлен на страницу для скачивания расширения. Аналогично работе с расширением Metamask.