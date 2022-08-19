Поставить рекапчу на лендинг

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Закрыт4 заявки426 просмотров

Нужно поставить рекапчу на сайт лендинг на WordPress и вывести записи с инстаграм последних 4 записи.

Работа не пыльная и быстрая.

Укажите стоимость.

По времени желательно в течении часа сделать.

WordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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Был
8 месяцев назад
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