Устранить ошибки в сайте на CMS

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок410 просмотров

Есть интернет-магазин на wordpress, нужно исправить отображение товаров и проблемы со входом в аккаунт. Подробности исполнителю

WordPress
3 года назад
guest_16609351756766
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cakga
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$70
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстрая проверка и оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

cakga
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