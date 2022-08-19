Вставить мой макет карточки товара в ВордПресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки527 просмотров

Доброго дня люди добри. Допоможить мени будь ласка. Дякую.

Это мой макет карточки продукта:

https://oss.od.ua/products-page/4231-2

Это рабочая карточка одного из продукта, яку треба заменить:

https://oss.od.ua/shop/penoplast-psb-s-25-5-sm

Хто зробе, того и грощи. Но це хиба ще не все.

!!! Важливо !!!! К этому всему великому делу. Надо мне объяснить как эта карточка вставляется. Чтобы потом когда я её нормально сделаю по своему, я её без проблем вставил без Вашей помощи. А Победителю этого заказа, достанется следующий большой и дорогой заказ.

WordPress
3 года назад
Penoplastics3000
Фёдор Хохлов 
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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