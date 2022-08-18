Перенос товаров из Opencart 1.5 в 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок543 просмотра

Нужно перенести товары из старого Opencart в новый через Mysql запросы.

ТЗ что конкретно куда переносить предоставлю.

MySQLOpencart
3 года назад
Poljot
Иван 
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