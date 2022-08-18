Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Перенос товаров из Opencart 1.5 в 3.0
Нужно перенести товары из старого Opencart в новый через Mysql запросы.
ТЗ что конкретно куда переносить предоставлю.
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