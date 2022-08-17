На сайте-самописе (PHP 7.1 + MySQL) авто объявлений нужно разработать новый раздел (11 типов страниц). Данные каталога и фото к ним уже есть внутри админки.

Верстка так же нужна. Есть макеты в Axure + многие блоки имеются на текущем сайте, поэтому все стили можно смотреть там.

Работаем через Git.

Формат работы: Оценка ТЗ > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.

ТЗ предоставлю. От вас цена и сроки.

Оплата только Юмани.

Антибот: 17+26=?