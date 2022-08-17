Требуется доработка шаблона на WordPress: разместить фильтр для поиска систем, изменить заголовки параметров и отобразить данные в карточках систем. Фильтр должен включать поиск по названию, материалу, назначению, количеству камер, типу, уплотнителю и монтажной глубине.
Новый раздел на сайте объявлений
На сайте-самописе (PHP 7.1 + MySQL) авто объявлений нужно разработать новый раздел (11 типов страниц). Данные каталога и фото к ним уже есть внутри админки.
Верстка так же нужна. Есть макеты в Axure + многие блоки имеются на текущем сайте, поэтому все стили можно смотреть там.
Работаем через Git.
Формат работы: Оценка ТЗ > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
ТЗ предоставлю. От вас цена и сроки.
Оплата только Юмани.
Антибот: 17+26=?
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