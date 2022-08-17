Необходимо доработать функционал блока 'Добавить к заказу' на странице основного товара. При клике на иконку плюсика в корзину должны добавляться как 'Косметические салфетки', так и основной товар 'Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution'. Укажите сумму и срок выполнения проекта.
Перенести сайты/домены на новый хостинг + настроить отображение сайта
Нужно перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на хостинг hoster.kz
Настроить отображение 2х сайтов (сделанных на Wordpress) в поисковиках Яндекс и Google
Заявки фрилансеров
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