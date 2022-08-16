Здравствуйте. Нужен бот или скрипт как правильно не знаю. Чтоб автоматически регистрировал аккаунты на нужные мне сайты через АнтидетектБраузер ? Имитация человека. Данные в боте нужно корректировать ибо сайты постоянно разные, новые.