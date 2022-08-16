Потрібна консультація по Git + Gitlab + SSH + custom port, config файл

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Закрытнет заявок164 просмотра

Вітаю. Хто зможе проконсультувати по створенню підключення до Gitlab через ssh ключ з кастомним портом і використанням config файлу?

Це не безкоштовно. Кажіть свою ціну.

Git
3 года назад
guest_1657787386361
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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