Требуется разработка телеграмм бота-обменника для криптовалюты и карт с поддержкой оплаты через QR-коды Тинькофф. Бот должен отображать актуальные курсы валют и предусматривать возможность обмена между криптовалютами и картами. Обсуждение деталей функционала и дизайна на этапе подготовки.
Поддержка и развитие проекта Yii1/Yii2
Постоянная поддержка проекта на Yii2/Yii1Объем работы 80-120 часов в месяц.
Проект представляет собой агрегатор разных поставщиков на одной площадке.
Со всеми поставщиками идет синхронизация остатков/цен
Интеграция с Яндекс.макетом
Необходимо что бы все интеграции работали быстро, поэтому все синхронизации завязаны на RabbitMQ
Стек проекта:
PHP 7.1
MariyDB
memcached
rabbitMQ
Yii1/Yii2 - по Yii1 задачи бывают редко.Для трекинга задач используется Redmine
Проект документирован
На проекте есть техлид, который сможет рассказать все нюансы проекта.
Нужен именно BackEnd разработчик. Во фронте разбираться не придется, если нет желания.
В команде есть отдельные DevOps, FrontEnd и дизайнер.
Заявки фрилансеров
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