Постоянная поддержка проекта на Yii2/Yii1Объем работы 80-120 часов в месяц.

Проект представляет собой агрегатор разных поставщиков на одной площадке.

Со всеми поставщиками идет синхронизация остатков/цен

Интеграция с Яндекс.макетом

Необходимо что бы все интеграции работали быстро, поэтому все синхронизации завязаны на RabbitMQ

Стек проекта:

﻿PHP 7.1

MariyDB

memcached

rabbitMQ

Yii1/Yii2 - по Yii1 задачи бывают редко.Для трекинга задач используется ﻿﻿ Redmine

Проект документирован

На проекте есть техлид, который сможет рассказать все нюансы проекта.

Нужен именно BackEnd разработчик. Во фронте разбираться не придется, если нет желания.

В команде есть отдельные DevOps, FrontEnd и дизайнер.