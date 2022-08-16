Требуется разработка мультицен для Webasyst (Shop-Script 8.11.1.34). Мультицены должны настраиваться в админке магазина и отображаться в интерфейсе: карточки товаров, категориях и поисковой выдаче. При выборе количества товара цена должна пересчитываться, включая опцию 'Купить в один клик'.
Телеграмм бот-обменик для криптовалюты , карт , и QR-кодов тинькофф
Нужно написать бот-обменик в телеграмме , какой именно напишите согласуем . Нужно чтобы была возможность обменивать криптовалюту с карты и наоборот , также мы хотим установить систему оплаты через наличку по QR-кодам Тинькофф , как сделать такую систему тоже обсудим . В нашем обменике мы хотим чтобы пользователь видел курс валют которые обменивает , если есть какие либо вопросы предложения , пишите все обсудим .
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