Требуется разработка скрипта на LUA для обработки Web Hook оповещений в алгоритмической торговле на Мосбирже с использованием Quik и TS Lab. Скрипт должен считывать оповещения из Trading View и выполнять операции покупки или продажи в зависимости от содержания. Необходима реализация для работы с API и настройка белого списка IP адресов.