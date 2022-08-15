Доработка проекта на NodeJS + React - срочно

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок549 просмотров

Доработка проекта на NodeJS + React - срочно

Бюджет 120$ Сроки 3-4 дня

оплата по факту готовности, без авансов

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Node.js
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
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Был
2 года назад
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