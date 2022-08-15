Нужен парсер, работа только на php на нашем сервере, через прокси, в несколько потоков, собираем со страниц нужную информацию.

Парсер сначала генерирует линки, потом по ним собирает нужную нам информацию в формат экселя.

Оставьте свой телеграм.

Никаких предоплат, пишите, ставим и проверяем на вашем сервере, если все работает, оплачиваем, передаете файлы.