Написание календаря букинга для арендодателя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок282 просмотра

Написать модуль или дополнение в описании ссылка на нужный функционал работу https://www.dropbox.com/s/jv65lbuapfhmgos/booking-calendar-for-dealers.mp4?dl=0

В самом букинге есть мета бокс чтобы его использовать для этих целей  _tmbooking_data

3 года назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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