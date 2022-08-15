Требуются правки в шаблоне Joomla. Задача имеет уровень сложности выше среднего. Техническое задание будет предоставлено по запросу. Ожидается опыт работы с Joomla и понимание особенностей платформы.
Написание календаря букинга для арендодателя
Написать модуль или дополнение в описании ссылка на нужный функционал работу https://www.dropbox.com/s/jv65lbuapfhmgos/booking-calendar-for-dealers.mp4?dl=0
В самом букинге есть мета бокс чтобы его использовать для этих целей _tmbooking_data
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем разработчика для технической поддержки сайта банка на 1-C Bitrix через GIT. Обязанности: адаптивная вёрстка, создание серверных скриптов, двусторонние интеграции, устранение ошибок. Требуются отличные знания PHP, MySQL, HTML и CSS, опыт работы с 1-C Bitrix и GIT. Обязательно наличие портфолио и соблюдение дедлайнов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо перенести 2 сайта и 2 домена с хостинга beget.com на hoster.kz. Также требуется настроить отображение сайтов, созданных на Wordpress, в поисковых системах Яндекс и Google. Более подробная информация о переносе и SEO-оптимизации будет предоставлена после обсуждения деталей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта на LUA для обработки Web Hook оповещений в алгоритмической торговле на Мосбирже с использованием Quik и TS Lab. Скрипт должен считывать оповещения из Trading View и выполнять операции покупки или продажи в зависимости от содержания. Необходима реализация для работы с API и настройка белого списка IP адресов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется разработать форму регистрации для сайта на платформе Тильда. Поля и выпадающие окна будут предоставлены. Необходимо создать функционал, аналогичный представленному примеру.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо установить бота в телеграм-канал, который будет копировать и размещать контент с указанного сайта. Ожидается опыт в веб-программировании и настройке ботов.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработать бота, который будет парсить предметы на сайте market.csgo.com и автоматически их покупать. Бот должен иметь функции для уведомления о новых предметах и возможность быстрой покупки через API. Ищем профессионала с опытом работы с данным сайтом.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить интеграцию между формой обратной связи на сайте WordPress (плагин Contact Form 7) и CRM Битрикс24 через API. Необходимо обеспечить передачу заявок (лидов) в CRM. Оплата возможна любым способом, кроме криптовалюты. Срок выполнения - желательно завтра.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка Telegram-бота с автооплатами для продажи онлайн-тренировок. Бот должен быть реализован на платформе SendPulse и интегрирован с платежным сервисом Fondy. Контент для бота уже подготовлен.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт на PHP для парсинга контактного номера телефона продавца из объявления. Необходимо обеспечить корректную обработку данных с указанного примера. Убедитесь, что скрипт работает стабильно и эффективно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад