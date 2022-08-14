Требуется дополнить и ускорить код парсера, чтобы он работал быстро (не более 1 секунды на запрос). Возможное использование асинхронных методов. Будут предоставлены примеры кода: один с неработающим парсером и другой, обходящий ограничения, но медленный (15 секунд на запрос).