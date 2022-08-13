Дополнить и ускорить код парсера(возможно c использованием ассинхрона)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка494 просмотра

Нужно дополнить код парсера, так чтобы он:

1) работал

2) работал быстро, чтоб на один запрос уходило не больше 1секунды (если будет нужно - добавить ассинхрон)

Прикреплю два примера кода. Один с парсером, но который не рабочий, так как не обходит ограничения. Второй обходит ограничения, но работает очень медленно, примерно 15сек на каждый запрос.

3 года назад
oibeck
Дж 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
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3 года назад
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