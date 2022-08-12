Есть работающий сайт. Нужно разместить его же на новом домене с небольшими корректировками типо поменять в шапке урл домена и контакты, убрать футер, удалить лишний контент.

Переписывать код точно будет не надо. Но какое-то его понимание требуется.

При отклике пишите приблизительную цену(наиболее удобный способ связи телеграм). А так, ищу программиста на долгосрок. Если сработаемся на таком банальном задании, можно будет продолжить работу и дальше.