Создать систему анализ и сравнение текстов на PHP:Текстовое поле, где пользователь вводит первую версию текста.Текстовое поле, где пользователь вводит вторую версию текста.Кнопка “Сравнить”При нажатии кнопку появляется вторая версия текста с изменениями относительно первого текста.Новые предложения должны быть выделены светло-зеленым цветом.Измененные предложения должны быть выделены желтым цветом.Удаленные предложения должны быть выделены красным цветом.При наведении курсора мыши на измененное (желтое) предложение оно должно заменяться на первую версию (при пропадании фокуса с измененного предложения опять видна новая версия).Не использовать готовые php библиотеки для выполнения данного задания.До выполнения задания мы хотим знать:Количество часов, требуемое Вам на выполнение данного задания.Дату, когда задание будет готово.