Необходимо сделать web форму ввода данных для каждого отделения и отчет, включающий в себя данные со всех отделений
- Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Описание в WordeЗакрытгод назад
Создать сайт "Премия Котик Года" состоящий из трёх страниц которые должны быть доступны через кнопки в шапке сайта.1. Главная, на которой должны отображаться лауреаты. У каждого должно быть фото и имя.Датасет можно найти по ссылке ...Закрытгод назад
Файл прикрепленЗакрытгод назад
- PHP- Возможно использование готовых классов и библиотек;- Framework – Laravel 9 ;- Можно использовать composer;- Должны быть unit тесты;- По REST API должна быть документация в формате https://swagger.io/;- Комментарии в коде – приветствуются.Закрытгод назад
Бэк Yii2 анти бот 150+333 = ?Базы данных1 заявкаЗакрытгод назад
Чтобы оперативно реагировать на то, что какой-либо из сайтов не отдает код 200, например, по причине истекшего ssl-сертификата, необходимо реализовать интерфейс, в котором наглядно видно проблемный сайт. Для добавления основного домена необходимо добавить в начале ...Закрытгод назад
Создать систему анализ и сравнение текстов на PHP:Текстовое поле, где пользователь вводит первую версию текста.Текстовое поле, где пользователь вводит вторую версию текста.Кнопка “Сравнить”При нажатии кнопку появляется вторая версия текста с изменениями относительно первого текста.Новые предложения ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
1) Поднять на своём пк yii2-advanced: https://www.yiiframework.com/extension/yiisoft/yii2-app-advanced/doc/guide/2.0/en/start-installation 2) Запрограммировать модуль "Задачи", имеющий базовый CRUD функционал: а) Создание задачи б) Просмотр задачи в) Обновление задачи г) Удаление задачи3) Задача ...Закрытгод назад
Сверстать 9 страниц с графическими (диаграммы) и табличными данными, Даш Борд.Данные предоставляются ответом на get запрос. Бэк PHP / ФРОНТ javascript / vue.jsHTML-верстка8 заявокЗакрытгод назад
1. Установить библиотеку https://github.com/phphleb/hleb/ используя composer.2. Переделать заглавную страницу и вывести на ней следующую информацию.3. Для работы с криптой необходимо будет изучить Ethereum JSON-RPC, но сейчас достаточно реализовать простое API (два параметра, один запрос), основанное ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Создать плагин стэк /Версия php 7.1.33 /Фронт любой/MySQL/ Платформа WebAsyst Shop-Script Установить шопскрипт. завести 2 категории. завести по 3+ товара в разные категории. Создать плагин со следующим функционалом: Сделать новое поле - оптовую цену товара, которую можно ...Закрытгод назад
- $12
Написать приватный виджет amoCRM, который будет добавлять кнопку в карточке сделки в правой панели (она предназначена для виджетов). По нажатию на кнопку по API v4 будут выниматься названия и количество всех товаров этой сделки и ...Закрытгод назад
Необходимо рассчитать скользящее среднее для температуры в Москве за 2021 год, по дням, неделям и месяцам. Данные можно представить в виде таблицы: дата, исходное значение, вычисленное значение, либо в виде линейного графика, где по оси x ...Закрытгод назад
Написать веб-приложение "Новостной портал". Приложение должно состоять из 2 частей: 1. Rest Api сервер на Node.js с использованием TypeScript. Api должен обрабатывать следующие запросы: - Регистрация в системе - Вход по логину-паролю - Просмотр всех новостей - Получение новости по id - ...Веб-программирование6 заявокЗакрытгод назад
Напишите консольный php скрипт, который будет собирать участников указанного сообщества. Сбор участников нужно сделать с использованием execute ([url=https://dev.vk.com/method/execute]https://dev.vk.com/method/execute[/url]). Дело в том, что метод который отдает участников сообщества возвращает только по 1к. А сообщество может быть ...Закрытгод назад
- $40
Нужно разработать single page Task Manager на vue 3 с использованием UI библиотеки [https://materializecss.com/](https://materializecss.com/)**Возможности single page**:- Добавлять новые задачи- Изменять созданные ранее- Закрывать задачи(должен быть checkbox, завершенные задачи должны быть в списке внизу зачеркнутыми)- Удалить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно разработать single page Task Manager на vue 3 с использованием UI библиотеки [https://materializecss.com/](https://materializecss.com/)**Возможности single page**:- Добавлять новые задачи- Изменять созданные ранее- Закрывать задачи(должен быть checkbox, завершенные задачи должны быть в списке внизу зачеркнутыми)- Удалить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытгод назад
Описание в WordeБазы данных3 заявкиЗакрытгод назад
- $50
В файле описана задача жду от вас предложение В ответ на сообщение (анти бот) 136+1346 = ? 8 дней даю на задачуПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад