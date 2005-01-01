grammabc

Никита Никитин grammabc

 
19 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Школьник 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
9%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
the_wixton
Сергей 
24 годаКазахстан
год в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
Разработать single page Task Manager на VUE 3 с использованием UI библ
Срок был назначен за пару часов до дедлайна
Срок не выполнил
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