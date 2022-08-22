Необходимо руссифицировать вывод скрипта калькулятора стоимости ремонта, созданного на базе плагина Cost Calculator. Текущий вывод отображается на английском языке. Задача включает исправление текста для корректного отображения на русском языке. Приложены изображения для примера текущего состояния.
Middle PHP разработчик
Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем Middle PHP разработчика для участия в разработке текущего проекта.
Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker и тд
Наши требования к кандидатам:
- готовность работать 30-40 часов в неделю;
- опыт backend работы от 2 лет;
- знания PHP7+ и опыт работы с современными фреймворками;
- опыт работы с Docker, Redis, Git;
- опыт работы c MySQL;
- базовые знания Linux;
- понимание основных принципов построения приложений и архитектурных решений.
- опыт работы с React, Redux, Node.js;
- хорошее знание JS и понимание ES6;
- опыт работы с CSS препроцессорами;
- опыт разработки высоконагруженных приложений;
- гибкий график. Количество рабочих часов в неделю обсуждаемо;
- высокая оплата труда. Возможна оплата труда раз в 1-2 недели;
- работа в молодом дружном коллективе;
- дополнительные условия и порядок роста заработной платы обсуждаются индивидуально;
1) опыт работы;
2) с какими технологиями работали;
3) сколько часов в неделю готовы работать;
4) желаемая ЗП;
5) телеграм для связи
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