Создание сайтов любой сложности. php, Phalcon, Yii, Codegniter, Mysql, Redis, Html, js, react, redux
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$550
10 баллов
5 лет назад
Парсер работает. Спецы в своем деле.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все задачи по существу - все требования всегда максимально подробно расписаны. Приятно работать с такими людьми.
$400
10 баллов
6 лет назад
CodeIgniter
ответственный, честный.
Ответный отзыв
хороший заказчик. советую
$600
9 баллов
6 лет назад
BootstrapDebianLaravelPHPPostgreSQL
Дмитрий справился с заданием хорошо. Навыки разработки и знания языков позволяют делать сложные проекты. Рекомендую Дмитрий для работы с фреймворком Laravel. Ниже описываю принцип работы с Дмитрием. Положительные качества: - Готов работать по четкому ТЗ - В ходе разработки исправляет баги быстро - Адекватно реагирует на замечания заказчика касательно кода - Всегда на связи по телеграмму - В ходе разработки проекта готов принимать дополнения к ТЗ На что обратить особое внимание: - Необходимо совмесно с Дмитрием перечитывать ТЗ и все задачи. Мы этого сразу не сделали, не проконтролировали. Это повлекло за собой определенные недопонимания, дополнительные переговоры и увеличение сроков исполнения.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик. Шел на уступки и всегда давал предоплату. Постоянно был на связи и отвечал на вопросы. Сам он технически очень грамотен. Всем советую!
$140
8 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Дал четкое тз, оплатил 50% от проекта, во время верстки не беспокоил и дал спокойно поработать.
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделал все за час. Рекомендую
Ответный отзыв
Все прошло четко)))
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13 отзывов
от $20
от 1 дня
#303
Системы управления (CMS)
10 отзывов
от $30
от 1 дня
#147
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7 отзывов
от $30
от 1 дня
#489
Интернет-магазины
6 отзывов
от $200
от 1 дня
#63
Сайты «под ключ»
6 отзывов
от $50
от 1 дня
#85
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#1490
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3624