DIMA_BEL

Дмитрий DIMA_BEL

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Создание сайтов любой сложности. php, Phalcon, Yii, Codegniter, Mysql, Redis, Html, js, react, redux
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$550
10 баллов
5 лет назад
Доработка фремворка YII1
Парсер работает. Спецы в своем деле.
Отличный заказчик. Все задачи по существу - все требования всегда максимально подробно расписаны. Приятно работать с такими людьми.
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Ullyses
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Написать бекэнд для сайта из 5 страниц на Codeigniter.
CodeIgniter
ответственный, честный.
хороший заказчик. советую
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sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$600
9 баллов
6 лет назад
Создать пользовательскую админку (PHP 7 + Laravel + PostgreSQL)
BootstrapDebianLaravelPHPPostgreSQL
Дмитрий справился с заданием хорошо. Навыки разработки и знания языков позволяют делать сложные проекты. Рекомендую Дмитрий для работы с фреймворком Laravel. Ниже описываю принцип работы с Дмитрием. Положительные качества: - Готов работать по четкому ТЗ - В ходе разработки исправляет баги быстро - Адекватно реагирует на замечания заказчика касательно кода - Всегда на связи по телеграмму - В ходе разработки проекта готов принимать дополнения к ТЗ На что обратить особое внимание: - Необходимо совмесно с Дмитрием перечитывать ТЗ и все задачи. Мы этого сразу не сделали, не проконтролировали. Это повлекло за собой определенные недопонимания, дополнительные переговоры и увеличение сроков исполнения.
Очень адекватный заказчик. Шел на уступки и всегда давал предоплату. Постоянно был на связи и отвечал на вопросы. Сам он технически очень грамотен. Всем советую!
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Jobs_free
Николай 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$140
8 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
Хороший исполнитель. Все сделал качественно и в срок. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Дал четкое тз, оплатил 50% от проекта, во время верстки не беспокоил и дал спокойно поработать.
Ответный отзыв
lilya_2504
Лилия 
65 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Подтвердить сайт в Google
Сделал все за час. Рекомендую
Все прошло четко)))
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