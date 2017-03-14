Дмитрий справился с заданием хорошо. Навыки разработки и знания языков позволяют делать сложные проекты. Рекомендую Дмитрий для работы с фреймворком Laravel. Ниже описываю принцип работы с Дмитрием. Положительные качества: - Готов работать по четкому ТЗ - В ходе разработки исправляет баги быстро - Адекватно реагирует на замечания заказчика касательно кода - Всегда на связи по телеграмму - В ходе разработки проекта готов принимать дополнения к ТЗ На что обратить особое внимание: - Необходимо совмесно с Дмитрием перечитывать ТЗ и все задачи. Мы этого сразу не сделали, не проконтролировали. Это повлекло за собой определенные недопонимания, дополнительные переговоры и увеличение сроков исполнения.