Дизайн сайта

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Завершен60 заявок1037 просмотров

Добрый день необходимо разработать дизайн сайта. По структуре сайт похож на https://cloudtips.ru/.

Необходима разработать дизайн главной и одной доп страницы. Цветавая гамма будет похожа на сайт тенькоф. Дизайн должен быть качественным и современным. Заявки жду только от дизайнеров с опытом и портфолио. 

PS: Я из Беларуси. Войну не поддерживаю с первого дня.

3 года назад
DIMA_BEL
Дмитрий 
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Выбранный исполнитель

Ptiich
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7 дней
Сотрудничество состоялось. Нашли общий язык по финализации проекта
Было интересно работать над тематикой проекта.

Заявки фрилансеров

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