Добрый день необходимо разработать дизайн сайта. По структуре сайт похож на https://cloudtips.ru/.

Необходима разработать дизайн главной и одной доп страницы. Цветавая гамма будет похожа на сайт тенькоф. Дизайн должен быть качественным и современным. Заявки жду только от дизайнеров с опытом и портфолио.

PS: Я из Беларуси. Войну не поддерживаю с первого дня.