Дизайн, который работает! Лендинг, интернет магазин, визитки, баннеры! ui/ux😍

Привет, друг! Меня зовут Диана и я ui/ux дизайнер!

Веду блог про дизайн - https://www.instagram.com/diana_uiux00/ 殺

Люблю дизайн и все, что с ним связано. Постоянно совершенствую свои навыки, изучаю новые тенденции дизайна.Работая со мной, вы получите современный, продуманный дизайн лендинга, интернет-магазина, визитки или баннера!

Можно сразу на ты! 

В процессе работы:

🎯я анализирую сайты конкурентов, расставляю приоритеты в блоках на сайте

🎯не гружу сайт ненужной информацией

🎯прислушиваюсь к мнению заказчика и предлагаю свежие идеи, ведь никому не понравится сидеть на сайте с устаревшим и непонятным дизайном 

⚡По завершению работы вы получите одну ссылку на проект в Figme! Никаких десятков psd файлов!

Закажи у меня:

✅ Лендинг

✅ Сайт визитку

✅ Интернет-магазин

✅ Редизайн сайта

✅ Многостраничный сайт

✅ 404 страничку

✅ Баннер

✅ Визитку

В своей работе я использую:

⚡ Figma (работа с иконками, логотипами, компонентами и автолаяутом. Создание сайтов адаптив сайтов). Время фотошопа в создании сайтов давно прошло. Вы получите одну ссылку по завершению заказа! Никаких десятков psd файлов!

⚡ Photoshop (всё-таки без него никуда. Обтравка и ретушь фото)

Давай сотрудничать!

Вы заполняете бриф или присылаете уже заполненный. Я анализирую информацию, уточняем моменты. Вы оставляете предоплату в размере 50$, после я приступаю к дизайну. Если все устраивает — вносите оплату + адаптив, если нужен. Если не нужен адаптив, то после полной оплаты получаете ссылку на макет.

Правки делаю бесплатно! 

Будем на связи! 

Telegram – t.me/diana_uiux00

Почта – [email protected]

Инстаграмм diana_uiux00