Привет, друг! Меня зовут Диана и я ui/ux дизайнер!
Веду блог про дизайн - https://www.instagram.com/diana_uiux00/ 殺
Люблю дизайн и все, что с ним связано. Постоянно совершенствую свои навыки, изучаю новые тенденции дизайна. Обучалась у лучшего веб-дизайнера Веблансера Алексея Бычкова! Работая со мной, вы получите современный, продуманный дизайн лендинга, интернет-магазина, визитки или баннера!
Можно сразу на ты!
В процессе работы:
🎯я анализирую сайты конкурентов, расставляю приоритеты в блоках на сайте
🎯не гружу сайт ненужной информацией
🎯прислушиваюсь к мнению заказчика и предлагаю свежие идеи, ведь никому не понравится сидеть на сайте с устаревшим и непонятным дизайном
⚡По завершению работы вы получите одну ссылку на проект в Figme! Никаких десятков psd файлов!
Закажи у меня:
✅ Лендинг
✅ Сайт визитку
✅ Интернет-магазин
✅ Редизайн сайта
✅ Многостраничный сайт
✅ 404 страничку
✅ Баннер
✅ Визитку
В своей работе я использую:
⚡ Figma (работа с иконками, логотипами, компонентами и автолаяутом. Создание сайтов адаптив сайтов). Время фотошопа в создании сайтов давно прошло. Вы получите одну ссылку по завершению заказа! Никаких десятков psd файлов!
⚡ Photoshop (всё-таки без него никуда. Обтравка и ретушь фото)
Давай сотрудничать!
Вы заполняете бриф или присылаете уже заполненный. Я анализирую информацию, уточняем моменты. Вы оставляете предоплату в размере 50$, после я приступаю к дизайну. Если все устраивает — вносите оплату + адаптив, если нужен. Если не нужен адаптив, то после полной оплаты получаете ссылку на макет.
Правки делаю бесплатно!
Будем на связи!
Telegram – t.me/diana_uiux00
Почта – [email protected]
Инстаграмм diana_uiux00
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