Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.
Дорисовать 2 страницы сайта
Дорисовать две страницы готового сайта(блог и контакты). + адаптивы под планшет/мобильные устройства
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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