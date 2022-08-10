Дорисовать 2 страницы сайта

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка35 просмотров

Дорисовать две страницы готового сайта(блог и контакты). + адаптивы под планшет/мобильные устройства

3 года назад
guest_16601263318707
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

diana_uiux00
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$85
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок. Диана поддерживала связь на протяжении всего периода работы, адекватно реагировала на правки в дизайне, предлагала свои идеи/решения. Я остался доволен работой. Буду обращаться еще
было приятно поработать над вашим проектом!) спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

diana_uiux00
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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