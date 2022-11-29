Нужно доработать дизайн приложения.

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок369 просмотров

Основные моменты:

-Светлая тема по текущему стилю

-Флоу и описание работы дизайна(там где не доделано, так то варфреймы готово

-Предварительные варфреймы для уточнения где это необходимо

По факту:

надо разобраться с экранами слева, сделать варфреймы

и в стиле светлой темы сделать дизайн

Дизайн: https://inlnk.ru/agOgBO

3 года назад
Andrepavlovski
Андрей 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
20 часов назад
3 года назад
$22
6 дней
Escrow
К сожалению отменился заказ
Уже договорились о работе и я ждала предоплату, которую он обещался кинуть 2 дня. Так и не кинул. Перестал отвечать на сообщения. Жаль (

Заявки фрилансеров

Роман
 
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