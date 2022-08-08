Добрый день!

Магазин занимается продажей программного обеспечения и оборудования.

Нужно сделать обследование имеющегося дизайна сайта ui ux.

Сайт commsoft.ru

Если что то не так, сообщить и исправить так сказать.

Глаза дизайнера видят больше )

В данный момент имеются вопросы к тексту на сайте (цвет, стиль, шрифт).

Картинки атрибутов в карточке товара:

на сайте уже имеются картинки в определенном стиле.

Нужно сделать на другие виды атрибутов:

1) Срок действия

2) Платформа (картинка уже имеется (например ПЛАТФОРМА:WINDOWS) нужны картинки на платформы mac os и linux). Если нет смысла в этом и можно оставить одну картинку которая имеется, можно услышать мнение.

Главное чтобы из рисунка было понятно значение атрибута. Ну и стиль чтобы совпадал. Идея подобна иконкам на сайтах.

Качество должно быть хорошим, но при этом что бы весили не много.