Дизайнер сайта

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Закрыт31 заявка705 просмотров

Добрый день! 

Магазин занимается продажей программного обеспечения и оборудования. 

Нужно сделать обследование имеющегося дизайна сайта ui ux.

Сайт commsoft.ru

Если что то не так, сообщить и исправить так сказать. 

Глаза дизайнера видят больше ) 

В данный момент имеются вопросы к тексту на сайте (цвет, стиль, шрифт).

Картинки атрибутов в карточке товара:

на сайте уже имеются картинки в определенном стиле. 

Нужно сделать на другие виды атрибутов:

1) Срок действия

2) Платформа (картинка уже имеется (например ПЛАТФОРМА:WINDOWS) нужны картинки на платформы mac os и linux). Если нет смысла в этом и можно оставить одну картинку которая имеется, можно услышать мнение.  

Главное чтобы из рисунка было понятно значение атрибута. Ну и стиль чтобы совпадал. Идея подобна иконкам на сайтах. 

Качество должно быть хорошим, но при этом что бы весили не много. 

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