Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.
Дизайнер сайта
Добрый день!
Магазин занимается продажей программного обеспечения и оборудования.
Нужно сделать обследование имеющегося дизайна сайта ui ux.
Сайт commsoft.ru
Если что то не так, сообщить и исправить так сказать.
Глаза дизайнера видят больше )
В данный момент имеются вопросы к тексту на сайте (цвет, стиль, шрифт).
Картинки атрибутов в карточке товара:
на сайте уже имеются картинки в определенном стиле.
Нужно сделать на другие виды атрибутов:
1) Срок действия
2) Платформа (картинка уже имеется (например ПЛАТФОРМА:WINDOWS) нужны картинки на платформы mac os и linux). Если нет смысла в этом и можно оставить одну картинку которая имеется, можно услышать мнение.
Главное чтобы из рисунка было понятно значение атрибута. Ну и стиль чтобы совпадал. Идея подобна иконкам на сайтах.
Качество должно быть хорошим, но при этом что бы весили не много.
Заявки фрилансеров
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