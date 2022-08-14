Необходимо доработать макет из Фигмы, то есть поправить отступы, навести поярдок в слоях и тому подобное, может где-то и сам дизайн чуть поменять (нужен совет). В целом там 5 страниц сайта + адаптивы. Также сделать дизайн логотипа, есть нынешний лого, но он никуда не годится.