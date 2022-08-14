Правки в макете + дизайн логотипа

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка37 просмотров

Необходимо доработать макет из Фигмы, то есть поправить отступы, навести поярдок в слоях и тому подобное, может где-то и сам дизайн чуть поменять (нужен совет).  В целом там 5 страниц сайта + адаптивы. Также сделать дизайн логотипа, есть нынешний лого, но он никуда не годится.

Figma
3 года назад
jekakr0ss
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
$70
4 дня
Escrow
Никита справился на ура)! Всё сделал аккуратно, дал несколько советов и конечно сделал новый прекрасный лого, в общем-то всё как мне и нужно было! Огромное спасибо)
Отличный заказчик который не пропадает в неизвестность и всегда с тобой на связи) А ещё прислушивается и вовремя производит оплату, шик! С радостью поработал бы вместе над другими проектами)

Заявки фрилансеров

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад

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