Завдання полягає у доопрацюванні дизайну лендінга - створення особистого кабінету для мобільних та десктопних версій. Необхідно додати кнопку 'Sign in', сторінку авторизації, розділи для профілю, поліси, звернення, FAQ та інші функції. Усі елементи дизайну мають відповідати наявному стилю сайту.
Правки в макете + дизайн логотипа
Необходимо доработать макет из Фигмы, то есть поправить отступы, навести поярдок в слоях и тому подобное, может где-то и сам дизайн чуть поменять (нужен совет). В целом там 5 страниц сайта + адаптивы. Также сделать дизайн логотипа, есть нынешний лого, но он никуда не годится.
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