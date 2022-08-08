Отрисовать лендинг по прототипу

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок444 просмотра

Задача: отрисовать лендинг по прототипу https://esk.one/p/h1Fo2e3MOw

Нужен адаптив, Декстоп+ мобайл

И форму авторизации. 

Работаю по безопасной

Срок: 2-3 дня.

Важно: срыв сроков не приемлю. Каждый день нужно присылать то что сделали.

3 года назад
lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

vasilyeva_j7
Юлия 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$40
3 дня
Escrow
Юлия, в первую очередь профессионально делает свою работу, мне очень понравилось что внимательно учитывает моменты по ТЗ, что экономит моё время, это очень ценно. И отлично знает UX что выделяет её от остальных.
Семён чудесный заказчик, четкий прототип, понятные желания по стилистике. Все прошло быстро и позитивно!)

Заявки фрилансеров

Тарас
 
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год назад
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vasilyeva_j7
Юлия 
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