Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок551 просмотр

Ищем специалиста по созданию интернет магазина

Требования

1. Платформа Shopware.

2. Опыт работы по данной теме. (сылка на портфолио)

3. Предложения "только дизайн" не интересуют.

4. Знание немецкого языка будет преимуществом.

3 года назад
sbabinsky
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12 часов назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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Дарья
 
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