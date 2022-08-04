Требуется разработка дизайна сайта для медицинского центра, включая десктопную и мобильную версии до 5 страниц. В качестве основы будет использован уже существующий сайт. Доступны лого и фирменные цвета для интеграции в дизайн.
Интернет магазин
Ищем специалиста по созданию интернет магазина
Требования
1. Платформа Shopware.
2. Опыт работы по данной теме. (сылка на портфолио)
3. Предложения "только дизайн" не интересуют.
4. Знание немецкого языка будет преимуществом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов90 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна двух экранов для интернет-магазина сумок. Экраны должны быть размером 1400px и легко адаптироваться для мобильных устройств. Бюджет обсуждается. Все детали и фотографии будут предоставлены в процессе работы.Закрыт3 года назад
Требуется доработать простое горизонтальное меню, добавив выпадающие пункты. Также необходимо адаптировать дизайн для улучшения пользовательского опыта. Ожидается, что работа будет выполнена с учетом современных стандартов веб-дизайна.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать адаптивный дизайн для сайта услуг по металлообработке, включая главную страницу, страницу услуги, контакты и калькулятор услуг. Также требуются мелкие правки на втором сайте: изменение положения фильтра, добавление блока «вопрос-ответ» и кнопки обратного звонка. Укажите стоимость и сроки выполнения работ.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка воронки продаж в ClickFunnels для онлайн-школы. Необходим опыт в построении воронок и знание актуальных техник. Воронка должна быть на русском языке, но ориентирована на русскоговорящих пользователей в США. Включает создание сайта и самой воронки.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новый продающий адаптивный дизайн для страницы быстрых кредитов. Дизайн должен включать шапку, подвал, сайдбар и основной контент. Внедрение на WordPress с возможностью редактирования контента через Advanced Custom Fields. Вся информация на странице должна быть сохранена. Рассмотрим заявки только от специалистов с хорошим портфолио.Завершен2 года назад
Требуется разработка сайта-визитки с фронтендом на React и бэкендом на Битриксе. Сайт должен включать ~10 статичных страниц, ленту новостей, форму обратной связи, ссылки на партнеров и 3D-тур. Дизайн и верстка должны быть адаптивными и соответствовать ui-киту. Необходима интеграция Яндекс.Метрики и Google Analytics. Админка должна позволять редактировать страницы и SEO-информацию. Оценка Lighthouse не ниже 70.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Основные задачи: создание превью для YouTube (70% заказов), постов для Telegram (20%) и Instagram (10%). Тематика включает крипту и NFT. Необходимы качественные работы и адекватные расценки.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать стартовую страницу для аренды кемпинга. Необходимо учесть дизайн и функциональные элементы, а также ознакомиться с примером сайта конкурента для вдохновения.Завершен3 года назад