Дизайн сайта медицинского центра

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт90 заявок952 просмотра

Нужно будет отрисовать дизайн сайта для медицинского центра десктопная и мобильная версия до 5 страниц. За основу возьмем уже существующий сайт. Есть лого и фирменные цвета. Нужен

3 года назад
ya_petrov
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