Есть простое горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок396 просмотров

Есть простое горизонтальное меню - Добавить выпадающие пункты и адаптировать

3 года назад
rvg022
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Фёдор
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
20 часов назад
8 отзывов
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