Click funnels

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки392 просмотра

У нас онлайн-школа. Срочно нужно выстроить воронку продаж clickfunnels (сделать сайт и саму воронку). Обязательно - иметь опыт и знание актуальных техник именно как строить целые воронки продаж, а не просто графический дизайн. Воронка продаж нужна на русском языке, но будет работать в США, т.е. она для русскоговорящих в США. 

3 года назад
guest_1659541645515
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Геворг
 
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Дизайн сайтов
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