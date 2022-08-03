У нас онлайн-школа. Срочно нужно выстроить воронку продаж clickfunnels (сделать сайт и саму воронку). Обязательно - иметь опыт и знание актуальных техник именно как строить целые воронки продаж, а не просто графический дизайн. Воронка продаж нужна на русском языке, но будет работать в США, т.е. она для русскоговорящих в США.